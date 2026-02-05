Численность воробьев подсчитают в Иркутской области

IrkutskMedia, 5 февраля. Всероссийская перепись воробьев (0+) пройдет с 7 по 15 февраля по всей стране, в том числе в Иркутской области. Акция ежегодно объединяет ученых и любителей для получения актуальных сведений о численности домового и полевого воробья, сообщается на сайте мероприятия.
Организаторы переписи отмечают, что в последнее время во многих странах мира, особенно в европейских, произошло снижение численности данного вида птиц. Однако реальная причина такой тенденции до сих пор не ясна. Во многих обследованных регионах России специалисты выявили катастрофическое снижение численности домового воробья.
«В отличие от него полевой воробей может жить на природных территориях далеко от человека, но все чаще селится рядом и даже встречаются смешанные стайки с домовым. Такая тенденция представляет интерес для специалистов», — говорится в сообщении.
Перепись воробьев проводится ежегодно в два сезона: летний — со вторых по третьи выходные августа, зимний — со вторых по третьи выходные февраля. Добавим, что по итогам зимней переписи 2025 года в Иркутской области насчитали 993 воробья, из них 552 — домовых, 228 — полевых.
Напомним, что летом 2024 года в Иркутской области насчитали 10 042 воробьев в рамках всероссийской акции «Воробьи на кустах». Приангарье заняло 2-е место среди 85 регионов РФ по числу учтенных птиц.