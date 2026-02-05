Эксперт назвала симптомы тропической лихорадки чикунгунья

Эксперт уточнила, что при неосложнённом течении болезнь длится около двух недель, и в 80% случаев суставные боли проходят самостоятельно. Однако у части пациентов тугоподвижность и дискомфорт в суставах могут сохраняться более полугода. К возможным осложнениям Пшеничная отнесла воспаления сухожилий (тендовагиниты), поражения периферических сосудов (синдром Рейно) и деформирующие артрозо-артриты, способные привести к стойкой инвалидности.