Эксперт назвала симптомы тропической лихорадки чикунгунья

Основными симптомами лихорадки чикунгунья являются резкое повышение температуры до 40 градусов, сильные боли и деформация суставов, а также зудящая бугорковая сыпь на туловище и конечностях. Об этом РИА Новости сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Она также отметила возможные нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: резкие боли, расстройство стула и тошноту. В тяжёлых случаях могут возникать кровотечения из ЖКТ и мочеполовых путей, а также кровоизлияния в сетчатку глаза и головной мозг.
Эксперт уточнила, что при неосложнённом течении болезнь длится около двух недель, и в 80% случаев суставные боли проходят самостоятельно. Однако у части пациентов тугоподвижность и дискомфорт в суставах могут сохраняться более полугода. К возможным осложнениям Пшеничная отнесла воспаления сухожилий (тендовагиниты), поражения периферических сосудов (синдром Рейно) и деформирующие артрозо-артриты, способные привести к стойкой инвалидности.
Лихорадка чикунгунья — вирусное заболевание, переносчиками которого являются комары рода Aedes, в частности тигровый комар (Aedes albopictus) и Aedes aegypti. Ранее Роспотребнадзор сообщал о завозном случае заболевания у туристки, вернувшейся в Москву с Сейшельских островов, где она не пользовалась репеллентами. В ведомстве считают риск распространения инфекции в России минимальным.
Ранее сообщалось, что в России внезапно выросла заболеваемость сифилисом.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.