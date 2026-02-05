Ричмонд
Влад Череватый рассказал личную историю, похожую на сюжет «Менталистки»

Чернокнижник и участник шоу «Битва экстрасенсов» Влад Череватый оценил, насколько правдоподобно в сериале «Менталистка» показаны экстрасенсорные способности при расследовании преступлений. Для этого ему показали фрагмент одной из серий, где главная героиня получает «видения» при физическом контакте с человеком.

Комментируя сцену, Череватый отметил, что предметы, принадлежащие людям, действительно могут нести определенную энергетику и давать образы тем, кто обладает соответствующими способностями. При этом он подчеркнул, что кино заметно приукрашивает реальность, так как экстрасенсы не видят четких картинок, а лишь обрывочные символы и ощущения.

По его словам, подобные способности могут помочь в расследованиях, но полностью полагаться на них нельзя, так как видения не всегда точны и могут быть искажены. Он добавил, что интуитивная информация требует проверки и сопоставления с фактами.

Череватый также рассказал, что в его практике был случай, когда он помог правоохранительным органам, поделившись тем, что увидел. Сериал «Менталистка», как отметил медиум, строится именно на балансе между рациональным мышлением следователя и интуицией героини, что делает историю более убедительной, передает StarHit.

Необычные способности Череватого, которые он показал в «Битве экстрасенсов», привлекают внимание как сторонников, так и скептиков. «Вечерняя Москва» побеседовала с Владом о его магическом даре, принципах в работе экстрасенса и личной жизни.