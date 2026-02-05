В Кишиневе 5 и 6 февраля школьники будут учиться онлайн: В столице Молдовы сильнейший гололед

5 и 6 февраля — школьники Кишинева будут учиться онлайн.
Такое решение приняла мэрия Кишинева из-за гололеда.
Мэр Кишинева Ион Чебан:
— Кроме того, мы распорядимся, чтобы люди, которые могут работать удалённо, оставались дома и выполняли свою работу в режиме онлайн.
В течение вечера все службы принимали меры профилактического характера, а ночью бригады работали на местах. На данный момент во всех районах дважды наносился противоскользящий материал.
Однако из-за продолжающегося дождя и колебаний температуры намокшая дорожная поверхность даже на уже обработанных участках превращается в гололёд в течение одного-двух часов.
Государственная гидрометеорологическая служба сообщает, что такие погодные условия сохранятся и в дальнейшем. Помимо этого, мэрия Кишинева обратилась к родителям детей, посещающих детские сады:
— Мы призываем родителей детей, посещающих учреждения раннего образования, по возможности оставлять детей дома, и приводить их в учреждение только в случае необходимости.
