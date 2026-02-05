Ричмонд
На областной омской трассе в аварии погибла 53-лентняя омичка

Женщина выехала на встречную полосу движения, двигаясь по автодороге Омск—Красноярка.

Источник: Комсомольская правда

Омская Госавтоинспекция устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Омском районе, которое произошло сегодня, 5 февраля. В результате происшествия погибла 53-летняя женщина.

Серьезное ДТП на областной трассе произошло в 08:40 часов. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что 53-летняя водитель автомобиля «Черри Тиго», двигаясь по автодороге Омск—Красноярка, выехала на полосу встречного движения. Из-за этого нарушения ПДД, произошло фатальное столкновение с автомобилем «Рено». В результате омичка от полученных травм скончалась на месте происшествия. В настоящее время на данном участке автодороги госавтоинспекторы осуществляют регулировочные действия.