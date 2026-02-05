Ричмонд
В Ростовской области пошла на спад волна ОРВИ и гриппа

В Ростовской области на пятой неделе 2026 года было зафиксировано снижение заболеваемости ОРВИ.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области зафиксировано снижение уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. По данным управления Роспотребнадзора по региону, на пятой неделе 2026 года показатели уменьшились по сравнению с предыдущей неделей.

Сейчас на долю циркулирующих вирусов гриппа приходится 40,4% всех расшифрованных случаев, причем в этой группе доминирует вирус гриппа А (H3N2). Остальные 59,6% заболевших — это респираторные вирусы негриппозной этиологии: аденовирус, парагрипп, риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус и РС-вирус.

