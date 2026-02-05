«Не интервью, а допрос»: Гордон раскрыла, что осталось за кулисами интервью с Собчак

Недавнее интервью юриста Екатерины Гордон на канале журналистки Ксении Собчак вызвало резонанс из-за давнего конфликта между участницами беседы. Многие ожидали жесткого разговора, однако диалог прошел без открытого скандала. Позже Гордон объяснила, почему сознательно выбрала сдержанную тактику.
По словам адвоката, зрители упрекали ее в том, что она не стала жестко давить на Собчак, хотя знала чувствительные темы. Гордон пояснила, что дала журналистке возможность не отвечать на вопросы, но та была готова к разговору.
— Это было не интервью, а допрос… Но для меня важно было в финале сказать то, что я сказала, и протянуть руку. Это кульминация диалога двух сильных женщин, которые всегда будут по разные стороны баррикад… Я не желаю никому тюрьмы, я слишком хорошо знаю о том, как там «живут», во мне нет злорадства к чужим бедам и ошибкам. Когда очень много крови вокруг, во мне пропадает всякая кровожадность, друзья. Спасибо тем, кто понял: Катя Гордон в первую очередь человек, а потом юрист, — подчеркнула знаменитость.
Гордон также отметила в своем Telegram-канале, что не испытывает злорадства и не желает никому тюрьмы, так как хорошо знает, что это такое. По ее словам, на фоне происходящего вокруг жесткость и желание мстить теряют смысл, а отказ от ответного удара становится осознанным выбором.
Ксения Собчак, в свою очередь, тоже прокомментировала интервью в личном блоге. Она иронично заметила, что Гордон позволяет себе коверкать ее фамилию, но сама она предпочитает прямоту вместо подобных приемов. Собчак добавила, что пригласила Гордон после громких выпусков о разводе семьи Товстик и считает, что юрист склонна видеть заговоры и в критике, и в недовольстве клиентов.
Ранее стало известно, что Гордон больше не будет представлять интересы жены бизнесмена Романа Товстика Елены в бракоразводном процессе. Доверенность на представительство была отозвана 5 сентября.