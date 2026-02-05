Ричмонд
В Красноярске водитель «Форда Фокус» объехал пробку по встречной полосе

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сотрудники Госавтоинспекции в ходе мониторинга сети Интернет обнаружили видеозапись, зафиксировавшую нарушение правил дорожного движения.

Источник: НИА Красноярск

На видео водитель автомобиля «Форд Фокус» на улице Высотной двигался по встречной полосе, объезжая образовавшийся перед светофором транспортный затор.

В своём объяснении 50-летний мужчина пояснил, что спешил и не заметил дорожную разметку, полагая, что не нарушает ПДД.

В отношении водителя составлен административный протокол, в котором предусматривается наказание в виде штрафа в размере 7500 рублей либо лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев.

С нарушителем была проведена беседа о недопустимости подобных опасных маневров на городских улицах, сообщают сотрудники Госавтоинспекции Красноярского края.