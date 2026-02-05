Ричмонд
Трое подростков находятся в тяжелом состоянии после ЧП в школе в Красноярске

В Минздраве сообщили о состоянии подростков с ожогами после нападения восьмиклассницы.

Источник: Комсомольская правда

Трое подростков, которые попали в больницу с ожогами после нападения в одной из школ Красноярска, находятся в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Об этом сообщили в краевом Минздраве.

«Они в сознании, дышат самостоятельно», — уточнили в ведомстве.

Чиновники добавили также, что родители подростков имеют свободный доступ к детям в реанимационное отделение. Как рассказали «КП-Красноярск» в региональном Минздраве, одному из пострадавших может потребоваться операция.

Накануне в одной из школ Красноярска восьмиклассница бросила в кабинет с детьми «горящую тряпку», после чего нанесла удары ученикам предметом, похожим на молоток. Инцидент произошел во время учебного процесса.

Позже в региональном СК сообщили, что восьмиклассница, из-за которой произошло ЧП с пострадавшими в школе в Красноярске, задержана, с ней работают следователи. Против школьницы возбуждено уголовное дело.