Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свердловская Госавтоинспекция предупредила водителей о заснеженности дорог

Свердловская Госавтоинспекция рассказала о сложных условиях на дорогах.

Сейчас в Ричмонде: +1° 4 м/с 51% 762 мм рт. ст.
Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области ожидается сильный снегопад. В связи с этим региональная Госавтоинспекция предупредила автомобилистов о сложных условиях на дорогах. Дело в том, что из-за осадков снег на трассах становится более плотным и глубоким.

— Новые слои снега, ложащиеся на уже имеющееся покрытие, создают дополнительные сложности для движения. Покрытие становится более рыхлым и скользким, что еще больше сокращает сцепление шин, увеличивает тормозной путь и затрудняет контроль над автомобилем, — рассказали в ведомстве.

В связи с тяжелыми условиями автоинспекторы рекомендуют водителям не совершать резких маневров на дороге, а также не выезжать на встречную полосу во время движения, ведь снег помешает не только обзору, но и устойчивости машины. Также автомобилистам советуют снизить скорость и сохранять увеличенную дистанцию с другим транспортом.