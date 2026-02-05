Свердловская Госавтоинспекция предупредила водителей о заснеженности дорог

В Свердловской области ожидается сильный снегопад. В связи с этим региональная Госавтоинспекция предупредила автомобилистов о сложных условиях на дорогах. Дело в том, что из-за осадков снег на трассах становится более плотным и глубоким.
— Новые слои снега, ложащиеся на уже имеющееся покрытие, создают дополнительные сложности для движения. Покрытие становится более рыхлым и скользким, что еще больше сокращает сцепление шин, увеличивает тормозной путь и затрудняет контроль над автомобилем, — рассказали в ведомстве.
В связи с тяжелыми условиями автоинспекторы рекомендуют водителям не совершать резких маневров на дороге, а также не выезжать на встречную полосу во время движения, ведь снег помешает не только обзору, но и устойчивости машины. Также автомобилистам советуют снизить скорость и сохранять увеличенную дистанцию с другим транспортом.