В Красноярске «Ценалом» просят признать банкротом из-за долга владельца в 5,5 млн рублей

В Красноярске разоряется магазин техники «Ценалом». Компанию просят признать банкротом из-за долга в 5,5 млн рублей.

Источник: Freepik

В Арбитражный суд Красноярского края поступило заявление о банкротстве компании «Ценалом». Инициатором стал бизнесмен Алексей Клименков, который требует вернуть ему долг в размере более 5,4 миллионов рублей.

Согласно материалам дела, в августе 2025 года Клименков дал в долг 5 миллионов рублей предпринимателю Валерию Конуркину. Возврат денег обеспечивали поручители — ООО «Ценалом» и ООО «ЛТК» (Лесосибирская Торговая Компания). Однако заемщик обязательства не выполнил.

В декабре 2025 года Сорский районный суд Хакасии постановил взыскать долг солидарно как с заемщика, так и с поручителей. Поскольку деньги возвращены не были, Клименков подал заявление о банкротстве «Ценалома» для взыскания всей суммы через процедуру наблюдения.

Параллельно в суд поступили заявления о банкротстве второго поручителя — ООО «Лесосибирская Торговая Компания», а также о признании банкротом самого заемщика Конуркина.

По данным сервиса 2GIS, практически все 11 филиалов «Ценалома» в Красноярске закрылись. На момент публикации продолжает работать только один магазин на улице Тельмана.

Кроме того, на популярной площадке появилось объявление о сдаче в аренду помещения бывшего магазина сети в ЖК Образцово на улице Кутузова.

Суд должен решить в течение пяти рабочих дней, примет ли он заявление к производству.

