В Красноярске «Ценалом» просят признать банкротом из-за долга владельца в 5,5 млн рублей

В декабре 2025 года Сорский районный суд Хакасии постановил взыскать долг солидарно как с заемщика, так и с поручителей. Поскольку деньги возвращены не были, Клименков подал заявление о банкротстве «Ценалома» для взыскания всей суммы через процедуру наблюдения.