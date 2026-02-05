Ричмонд
В Уфе спешившая забрать внучку из детсада женщина застряла в сугробе

Спасатели помогли бабушке выбраться к внучке.

Источник: Комсомольская правда

В районе поселка 8 Марта женщина оказалась в непростой ситуации. Спеша забрать внучку из детского сада, уфимка решила срезать путь и поехала на автомобиле через поле. Однако сильный снегопад и глубокие сугробы сделали свое дело, и машина прочно застряла в снегу.

Как рассказали в УГЗ Уфы, женщине удалось дозвониться до спасателей, и вскоре на место выехала бригада управления. Используя трактор и работая лопатами, они расчистили занесенную дорогу и освободили автомобиль. Благодаря оперативным действиям удалось избежать серьезных последствий, а бабушка смогла продолжить путь.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.