Тест на время: Докажите, что у вас были пятёрки в школе, ответив на 10 вопросов за несколько секунд!

День эрудита отмечается ежегодно 5 февраля. Это праздник, посвящённый людям с широким кругозором, глубокими знаниями и любовью к обучению. Докажите же, что ваши знания достаточно обширны, ответив на 10 вопросов из школьной программы. Даём по 20 секунд на каждый!

Источник: Life.ru

Международный день эрудита неофициально отмечается 5 февраля. Цель этого праздника — повышение интеллектуального и нравственного уровня общества. В школе учат многому и, конечно, повышают общую осведомлённость и эрудицию детей. Но хорошо ли сохранились ваши знания с того времени? Проверьте это, ответив на 10 каверзных вопросов. Но не всё так просто! У вас есть всего 20 секунд на 1 вопрос! Если вы не оканчивали школу с золотой медалью, то шансов пройти тест до конца нет. Вперёд, к знаниям!

Если вы хотите и дальше испытывать свой мозг на прочность, попробуйте пройти тест по вопросам из телеигры «Сто к одному»! А также вспомните, каково жилось в Советском Союзе, и ответьте на 8 вопросов о быте СССР! Существует множество разных пород собак, и у каждой свой индивидуальный характер. Узнайте, какую энергию вы излучаете: золотистого ретривера, добермана или корги?

