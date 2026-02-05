Тест на время: Докажите, что у вас были пятёрки в школе, ответив на 10 вопросов за несколько секунд!

Международный день эрудита неофициально отмечается 5 февраля. Цель этого праздника — повышение интеллектуального и нравственного уровня общества. В школе учат многому и, конечно, повышают общую осведомлённость и эрудицию детей. Но хорошо ли сохранились ваши знания с того времени? Проверьте это, ответив на 10 каверзных вопросов. Но не всё так просто! У вас есть всего 20 секунд на 1 вопрос! Если вы не оканчивали школу с золотой медалью, то шансов пройти тест до конца нет. Вперёд, к знаниям!