Более двух тысяч детей подхватили паразитов в 2025 году в Красноярском крае

Так, было зарегистрировано 2 734 случая энтеробиоза — на 8,6% меньше, чем в 2024 году (2 989 случаев). Большинство заболевших — дети: они составляют 99,4% случаев.
Чаще всего болели в Ачинске, Идринском, Северо-Енисейском, Партизанском, Шушенском, Курагинском, Казачинском, Бирилюсском, Абанском районах и Эвенкии.
В Роспотребнадзоре поясняют, что энтеробиоз вызывают острицы — небольшие кишечные паразиты длиной около 1 см. Заразиться ими можно через грязные руки, немытые овощи и фрукты, а также через предметы общего пользования: игрушки, полотенца, дверные ручки, постельное белье и одежду.
Заболевание может протекать бессимптомно. При сильном заражении появляются зуд, боли в животе, тошнота и расстройства стула. Диагноз ставится только врачом на основании лабораторного исследования, а лечение назначается специалистом.
Для профилактики важно соблюдать личную гигиену.
