Более двух тысяч детей подхватили паразитов в 2025 году в Красноярском крае

В Роспотребнадзоре поясняют, что энтеробиоз вызывают острицы — небольшие кишечные паразиты длиной около 1 см. Заразиться ими можно через грязные руки, немытые овощи и фрукты, а также через предметы общего пользования: игрушки, полотенца, дверные ручки, постельное белье и одежду.