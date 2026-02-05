Ричмонд
Справка из психдиспансера стала обязательной в покупке жилья после дела Долиной

Резонансное дело певицы Ларисы Долиной, по оценке экспертов, не привело к заметному охлаждению рынка недвижимости, однако повлияло на практику сделок. В докладе «Росконгресса» говорится, что основные изменения затронули пожилых продавцов и требования к оформлению продаж.

Аналитики указали, что при высоком общественном резонансе реальные объемы сделок почти не изменились. По данным Росреестра, за январь-ноябрь 2025 года было зарегистрировано 1,29 миллиона сделок со вторичным жильем — на уровне аналогичного периода 2024 года.

Эксперты отметили, что масштаб проблемы оказался существенно преувеличен. Число оспариваемых сделок в 2025 году сократилось на 32,3 процента, при этом менее 0,02 процента из них были связаны с продажами под влиянием мошенников.

В то же время рынок столкнулся с косвенными последствиями. Пожилым собственникам стало сложнее продавать жилье: риелторы чаще отказываются от сделок без альтернативной недвижимости, а справка из психоневрологического диспансера фактически стала обязательной. Покупатели все чаще требуют освидетельствование в день сделки, видеофиксацию и участие родственников продавца, передает РИА Новости.

Московский городской суд постановил выселить Долину из квартиры, которую у нее приобрела Полины Лурье. 26 декабря Светлана Свириденко, адвокат покупательницы, потребовала от певицы добровольно выехать из отсуженной квартиры до 30 декабря.