Справка из психдиспансера стала обязательной в покупке жилья после дела Долиной

В то же время рынок столкнулся с косвенными последствиями. Пожилым собственникам стало сложнее продавать жилье: риелторы чаще отказываются от сделок без альтернативной недвижимости, а справка из психоневрологического диспансера фактически стала обязательной. Покупатели все чаще требуют освидетельствование в день сделки, видеофиксацию и участие родственников продавца, передает РИА Новости.