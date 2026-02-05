Мартинсвиллскую семерку казнили в США 75 лет назад

Это отчасти можно объяснить простотой дела — ведь факт преступления был очевидным, его подтверждали свидетели, четверо обвиняемых признались в половом контакте и пытались убедить присяжных в том, что все было по согласию, а еще двое настаивали, что только смотрели. С другой стороны, невозможно игнорировать расовую подоплеку дела: ведь Вирджиния — это классический Юг США, где до Гражданской войны царило рабство, а после нее действовала строгая сегрегация. Номинально черное население жило по тем же законам, что и белое, но все слои общества пронизывало глубокое предубеждение: расисты приравнивали афроамериканцев к диким зверям, не способным себя контролировать при виде белой женщины. Поэтому многие мысленно, а иногда и буквально, брали любого темнокожего «на мушку», как только он приближался к одной из них.