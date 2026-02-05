5 февраля истек срок действий договора СНВ-III, ограничивавшего ядерные арсеналы

Переговоры шли тяжело, поскольку российское руководство смущало строительство американской системы ПРО в Европе — официально направленной против Ирана, но способной работать против кого угодно. Споры завершились чистой победой России, поскольку от европейской ПРО Барак Обама отказался, а договор был очень выгодным для Москвы. Она на тот момент и так практически его выполняла, сократив ядерные силы в одностороннем порядке по финансовым и политическим соображениям, а маленький арсенал позволял удобно его модернизировать. В целом, договор считали удачным даже в российском Генштабе,. Эта оценка подтверждается тем, что в 2021 году Путин согласился его продлить еще на пять лет, хотя отношения с США на тот момент были далеки от теплых.