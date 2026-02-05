В России создали гибридный материал для наноэлектроники будущего

В исследовании приняли участие ученые из Института автоматики и процессов управления ДВО РАН и Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Они создали наноматериал из тонкой пленки селенида висмута (Bi2Se3) на кремниевой подложке, на которой выращен упорядоченный мономолекулярный слой фуллеренов (шарообразных структур из шести десятков атомов углерода). Селенид висмута является топологическим изолятором — диэлектриком в объеме, но проводит электрический ток по своей поверхности благодаря особым, устойчивым к внешним воздействиям состояниям. Фуллерены образуют на поверхности плотный слой, который практически не взаимодействуя с подложкой, что позволяет сохранить их исходные электронные характеристики.