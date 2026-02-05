Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Бодайбо сообщил, что посуточное жилье в городе резко выросло в цене

Муниципальный жилищный фонд полностью исчерпан.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Мэр Бодайбо Евгений Юмашев сообщил, что посуточное жилье в городе резко выросло в цене. Это произошло после его обращения ко всем неравнодушным, которые могут помочь семьям с детьми-инвалидами и одиноким пенсионерам, которые пострадали от коммунальной аварии. С 30 января 1300 жителей сидят в домах и квартирах без отопления и света. В городе прекратили работу четыре котельные, перемерз водовод.

— К сожалению, за весь день не поступило ни одного предложения. Это горько осознавать. Особенно на фоне того, что некоторые собственники, сдающие жильё посуточно, резко подняли цены, — прокомментировал глава города.

Мэр также сказал, что муниципальный жилищный фонд полностью исчерпан. Сейчас людей размещают даже в помещениях, которые не в полной мере соответствуют нормам. В связи с этим глава города повторно обратился к жителям с просьбой рассмотреть возможность предоставления комнаты или квартиры у родственников.