Мэр Бодайбо сообщил, что посуточное жилье в городе резко выросло в цене

Мэр Бодайбо Евгений Юмашев сообщил, что посуточное жилье в городе резко выросло в цене. Это произошло после его обращения ко всем неравнодушным, которые могут помочь семьям с детьми-инвалидами и одиноким пенсионерам, которые пострадали от коммунальной аварии. С 30 января 1300 жителей сидят в домах и квартирах без отопления и света. В городе прекратили работу четыре котельные, перемерз водовод.
— К сожалению, за весь день не поступило ни одного предложения. Это горько осознавать. Особенно на фоне того, что некоторые собственники, сдающие жильё посуточно, резко подняли цены, — прокомментировал глава города.
Мэр также сказал, что муниципальный жилищный фонд полностью исчерпан. Сейчас людей размещают даже в помещениях, которые не в полной мере соответствуют нормам. В связи с этим глава города повторно обратился к жителям с просьбой рассмотреть возможность предоставления комнаты или квартиры у родственников.