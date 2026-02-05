Мэр Бодайбо сообщил, что посуточное жилье в городе резко выросло в цене

Мэр Бодайбо Евгений Юмашев сообщил, что посуточное жилье в городе резко выросло в цене. Это произошло после его обращения ко всем неравнодушным, которые могут помочь семьям с детьми-инвалидами и одиноким пенсионерам, которые пострадали от коммунальной аварии. С 30 января 1300 жителей сидят в домах и квартирах без отопления и света. В городе прекратили работу четыре котельные, перемерз водовод.