В 12 городах и районах Ростовской области сбили БПЛА

В ночь на 5 февраля над Ростовской областью отразили атаку беспилотников. Дроны сбили над 12 городами и районами области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Известно, что БПЛА сбили над Ростовом, Батайском, Таганрогом, Новошахтинском, Шахтами, Каменск-Шахтинском, а также над Азовским, Неклиновским, Октябрьском сельском, Каменском, Красносулинском, Зерноградским районами.
— Информация о последствиях уточняется, — сказано в сообщении.
Ранее стало известно о пострадавшем мужчине во время ночной атаки БПЛА в Батайске. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.
