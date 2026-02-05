В России рассчитали состав материала для создания долговечных аккумуляторов

САРАТОВ, 5 февраля. /ТАСС/. Ученые Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского (СГУ) разработали теоретическую основу для аккумуляторов нового поколения, которые будут отличаться повышенной долговечностью. Разработчики предложили использовать в них инновационный композитный материал, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.
«Ученые СГУ показали, как с помощью графена (модификация углерода — прим. ТАСС) можно улучшить ключевые свойства литий-ионных аккумуляторов. Их работа закладывает теоретическую основу для создания более быстрых, долговечных и устойчивых к перегреву батарей нового поколения», — сообщили в ведомстве.
Исследователи применили метод «первопринципного» компьютерного моделирования материалов и молекул и построили атомную модель двумерного композита графен/оксид лития-кобальта (III). Они изучили, как добавление графена влияет на физические и электрохимические свойства композитного материала, из которого изготовлен катод — «плюсовой» электрод аккумулятора, от которого зависят скорость зарядки, срок службы и безопасность батареи. Результаты показали, что внедрение графена меняет поведение материала на атомном уровне: ионы лития быстрее перемещаются внутри батареи, процессы зарядки и разрядки ускоряются. Такой композит прочнее аналогов, что делает катод более устойчивым к микротрещинам и деградации.
«Мы добавили графен к оксиду лития-кобальта (III) — уже испытанному и эффективному “сердцу” современных батарей — чтобы значительно улучшить его свойства: повысить скорость зарядки, продлить срок службы и устойчивость к перегреву. Если сравнить с дорогой, мы не строим магистраль с нуля, а модернизируем надежное существующее полотно, превращая его в высокоскоростную и стабильную трассу», — приводятся слова доцента кафедры радиотехники и электродинамики СГУ Владислава Шунаева.
В Минобрнауки подчеркнули, что пока работа носит теоретический, но фундаментальный характер. Завершены расчеты и анализ электронных, механических и емкостных свойств композита, оптимизирована его атомная структура. На основе полученных данных ученые перейдут к синтезу реальных образцов графен/оксид лития-кобальта (III). «В перспективе такие разработки могут привести к появлению аккумуляторов, которые быстрее заряжаются, дольше работают без подзарядки и меньше подвержены перегреву. Это касается смартфонов и ноутбуков, электромобилей, дронов, домашних систем накопления энергии и портативных медицинских устройств», — заключили в министерстве.
Результаты исследования опубликованы в журнале Surfaces and Interfaces. Работа поддержана грантом Российского научного фонда и реализуется в рамках программы стратегического развития «Приоритет-2030».