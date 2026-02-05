В России рассчитали состав материала для создания долговечных аккумуляторов

В Минобрнауки подчеркнули, что пока работа носит теоретический, но фундаментальный характер. Завершены расчеты и анализ электронных, механических и емкостных свойств композита, оптимизирована его атомная структура. На основе полученных данных ученые перейдут к синтезу реальных образцов графен/оксид лития-кобальта (III). «В перспективе такие разработки могут привести к появлению аккумуляторов, которые быстрее заряжаются, дольше работают без подзарядки и меньше подвержены перегреву. Это касается смартфонов и ноутбуков, электромобилей, дронов, домашних систем накопления энергии и портативных медицинских устройств», — заключили в министерстве.