Изменение климата на юге России приводит к «температурным качелям»

Амплитуда суточной температурной динамики повышена из-за изменения климата, рассказал доцент факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ имени Вернадского Игорь Вахрушев.

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Изменение климатической ситуации в южных регионах России приводит к резким температурным колебаниям зимой, сообщил ТАСС доцент факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ имени Вернадского Игорь Вахрушев.

«В Южном федеральном округе России формируются так называемые температурные дисбалансы, или, как их еще называют, “температурные качели”: когда у нас резко идет повышение температуры, затем резкое охлаждение и так далее. Амплитуда суточной температурной динамики повышена из-за изменения климата, обусловленного глобальным потеплением, маркером которого в том числе является увеличение количества осадков зимой. При этом существует вероятность того, что весна может наступить с резкими оттепелями», — рассказал он. На юге России в январе и феврале уже было зафиксированы резкие смены температур. В теплый период конца января воздух прогревался до 15−18 градусов тепла в ряде регионов, например, в Крыму, Абхазии, на Черноморском побережье Краснодарского края. К концу прошлой недели погода сменилась, пришел мороз и осадки в виде дождя и мокрого снега.

В ближайшие дни холодная погода сохранится в большинстве регионов юга России, морозы до минус 30 градусов прогнозируют в Ростовской и Волгоградской областях; в Астраханской области, Калмыкии и Адыгее до выходных продержатся минусовые температуры, а в Краснодарском крае, Сочи и Крыму к пятнице температура поднимется до плюсовых значений.

