Трамп заявил о планах расширить контроль за миграцией

Трамп собирается направить миграционных агентов еще в пять городов США.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп сообщил о планах распространить программу ужесточения контроля за нелегальной миграцией еще на пять американских городов.

«Мы всерьез рассматриваем пять городов, но хотим получить приглашение», — сказал он в интервью на телеканале NBC News, не уточнив, о каких именно населенных пунктах идет речь.

По его словам, власти не собираются расширять программу на те города, где миграционные агенты могут столкнуться с активным сопротивлением со стороны местных сообществ и активистов, как это произошло в Миннеаполисе.

Трамп также отметил, что текущая программа депортации нелегальных мигрантов, начатая после его возвращения в Белый дом, направлена исключительно на лиц, совершивших тяжкие преступления.

Напомним, в Миннеаполисе прошла масштабная демонстрация против действий иммиграционной службы (ICE), собравшая от 50 до 100 тысяч участников. Они выступали с требованием привлечь к суду агента ICE, который застрелил женщину.

