«СВ»: в Харьковской области уничтожен командир расчета БПЛА «Рэгби тим» ВСУ

Военнослужащие российской армии ликвидировали в Харьковской области расчет БПЛА батальона «Рэгби тим» вместе с командиром.

Источник: Аргументы и факты

Военнослужащие российской армии ликвидировали в Харьковской области расчет БПЛА батальона «Рэгби тим» ВСУ вместе с командиром, передает Telegram-канал «Северный Ветер» (СВ).

«В Харьковской области Северяне вычислили позицию расчета БПЛА батальона БпС “Рэгби тим” 129 отмбр и уничтожили ее вместе с командиром», — говорится в публикации.

Авторы публикации отмечают, что это подразделение ВС Украины характеризуется особой жестокостью по отношению к бойцам ВС РФ.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчета БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.

