Белорусский священник сказал, можно ли делать фото умершего человека

Отец Давид заметил, что важно понять, зачем хочется сделать фото усопшего в гробу: чтобы запомнить его именно таким или по какой-то другой причине. Священно служитель подчеркнул: важнее во время панихиды молиться за покойного, вспомнить его живым, и понять, что сейчас «перед Богом он живее всех живых, и у него особый этап жизни».