Белорусский священник сказал, можно ли делать фото умершего человека

Белорусский священник объяснил. Можно ли фотографировать умершего человека в гробу, сообщает «Мiнская праўда».
Иерей Давид Бобров, клирик прихода Свято-Духова кафедрального собора в Минске рассказал, можно ли делать фото покойного в гробу на похоронах.
— С точки зрения отношений с Богом, как будто бы никаких проблем тут нету. Вопрос такой: А зачем вы фотографируете его? — задался вопросом священник.
Отец Давид заметил, что важно понять, зачем хочется сделать фото усопшего в гробу: чтобы запомнить его именно таким или по какой-то другой причине. Священно служитель подчеркнул: важнее во время панихиды молиться за покойного, вспомнить его живым, и понять, что сейчас «перед Богом он живее всех живых, и у него особый этап жизни».
Священник обратил внимание: в современном мире люди все пытаются сфотографировать, чтобы кадр унести с собой — словно «украсть момент».
— Я думаю, когда мы говорим про такой важный сакральный момент, как прощание с усопшим, то лучше отложить телефоны и начать молиться, — заключил отец Давид.
Ранее белорусский священник сказал, грех ли православным смотреть «Битву экстрасенсов».
А здесь мы писали, что известно о батюшке-блогере отце Давиде, который был моделью, а сейчас служит в храме Мефодия и Кирилла в Минске: «Любовь, это не эмоции, а путь, идти по которому мы учимся всю жизнь».
Тем временем Минтруда предупредило белорусов о зарплате, которая уменьшит размер пенсии.