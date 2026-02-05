В Таиланде туристы попали на поминки, решив, что это фестиваль еды

Туристы на поминках. Видео © Facebook (принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской и запрещена) / Charantorn Chaloemkiad.
Этнический китаец из Таиланда Чалоемкиад, присутствовавший на церемонии своих родственников, рассказал в социальных сетях о двух таких случаях за выходные. Туристы подошли к длинным накрытым столам, думая, что это часть ресторанного двора рядом с ночным рынком.
В тайской традиции на похоронах принято угощать посетителей едой и напитками в знак уважения к умершему. Несмотря на недоразумение, хозяева предложили гостям чай со льдом, молоко и жареные тестовые палочки. Путешественники поели немного и покинули мероприятие. На следующий день трое туристов из Нидерландов также пришли к столам, ожидая напитков и десертов. Семья снова предложила им блюда местной кухни.
Видеозаписи с этих событий быстро разошлись по сети: один ролик собрал более 11 миллионов просмотров за два дня. Чаранторн сообщил, что после публикаций иностранцы связались с ним, выразив радость и впечатления от дружелюбного отношения местных жителей.
