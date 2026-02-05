В Таиланде туристы попали на поминки, решив, что это фестиваль еды

В тайской традиции на похоронах принято угощать посетителей едой и напитками в знак уважения к умершему. Несмотря на недоразумение, хозяева предложили гостям чай со льдом, молоко и жареные тестовые палочки. Путешественники поели немного и покинули мероприятие. На следующий день трое туристов из Нидерландов также пришли к столам, ожидая напитков и десертов. Семья снова предложила им блюда местной кухни.