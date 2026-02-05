«Открытый киднеппинг»: Медведев обрушился на власти США, обвинив в нарушении международного права

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал похищение США президента Венесуэлы Николаса Мадуро нарушением международного права. Свое мнение он описал в авторской колонке для РИА Новости.
Медведев заявил, что «мощнейшее геополитическое землетрясение» в Каракасе в 2026 году заставляет пересмотреть основы миропорядка, сформированного после Второй мировой войны.
«И тут дело не просто в наглом похищении президента суверенной Венесуэлы Николаса Мадуро как абсолютно разнузданном акте нарушения международного права. По сути, открытый киднеппинг высшего должностного лица — часть гораздо более важной цели», — обрушился на властей США зампред в своем обращении.
Он уверен, что США хотят заполучить Западное полушарие в свое исключительное владение. Вашингтон пытается получить фактический контроль и закрепить права de jure. Медведев подчеркнул, что происходящее в Венесуэле — это циничный вызов для всей системы международного права.
Ранее KP.RU сообщил, что ряд стран, включая Россию осудили похищение Мадуро. В ООН заявили о нарушении международного права и потребовали вернуть политика на родину.