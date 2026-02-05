Португальский игрок «Аль-Насра» Роналду намерен бойкотировать второй матч подряд

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин вспомнил противостояние с Криштиану Роналду в матчах Английской премьер-лиги. В эфире YouTube-канала Fonbet он рассказал об игре против «Манчестер Юнайтед», когда сам выступал за лондонский «Арсенал». Аршавин отметил, что Роналду, даже не забив гол в том матче, доставил серьезные проблемы обороне «Арсенала». По его словам, португальский нападающий полностью доминировал на поле, легко обыгрывал соперников, постоянно брал игру на себя и уверенно принимал мяч. Давление со стороны «Манчестер Юнайтед» было настолько сильным, что лондонский клуб долгое время не мог выйти из обороны и организовать атаки.