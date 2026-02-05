Ричмонд
В Первоуральске у магазина изъяли больше 200 упаковок жидкости для вейпов

Первоуральский Роспотребнадзор проверил магазин, где продают жидкости для вейпов.

Источник: Комсомольская правда

В Первоуральске сотрудники местного отдела Роспотребнадзора совершили внеплановый визит в магазин, где продают жидкости для вейпов. В результате проверки было обнаружено множество нарушений.

— Сотрудники установили множественные нарушения: нарушение обязательных требований к хранению и реализации товара, продажа товара с истекшим сроком годности, продажа табачной продукции с открытой выкладкой, продажа товаров и продукции без маркировки и другие, — сообщили в пресс-службе свердловского ведомства.

Кроме того, по 200 упаковкам жидкости последним их получателем был не магазин, а другой субъект. Поэтому весь товар был арестован и изъят. Владелица магазина получила предупреждение. Также ей был назначен штраф от Роспотребнадзора и еще два штрафа по решению мирового судьи.