В Первоуральске у магазина изъяли больше 200 упаковок жидкости для вейпов

В Первоуральске сотрудники местного отдела Роспотребнадзора совершили внеплановый визит в магазин, где продают жидкости для вейпов. В результате проверки было обнаружено множество нарушений.
— Сотрудники установили множественные нарушения: нарушение обязательных требований к хранению и реализации товара, продажа товара с истекшим сроком годности, продажа табачной продукции с открытой выкладкой, продажа товаров и продукции без маркировки и другие, — сообщили в пресс-службе свердловского ведомства.
Кроме того, по 200 упаковкам жидкости последним их получателем был не магазин, а другой субъект. Поэтому весь товар был арестован и изъят. Владелица магазина получила предупреждение. Также ей был назначен штраф от Роспотребнадзора и еще два штрафа по решению мирового судьи.