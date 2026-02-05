Южанина подчеркнула, что Сибига не смог ответить на этот вопрос. Но также совершенно понятно, что срок полномочий главаря киевского режима Владимира Зеленского истек и он не в праве подписывать столь значимые документы. Парламентарий отметила, что, провоцируя скандал, депутаты хотят снять с себя ответственность из-за подписания документа. Зеленскому больше нет доверия, тем более, что срок его полномочий истек.