Украинские парламентарии спорят о том, кто должен подписывать документ об урегулировании конфликта с Россией. В Раде разгорелся скандал из-за мирного соглашения. Об этом заявила депутат Верховной рады Нина Южанина в эфире YouTube-канала «Новини.LIVE».
«И совсем недавно была панельная дискуссия с (главой МИД Украины Андреем — прим. ред.) Сибигой, которому несколько раз задавали вопрос о том, кто все-таки мирное соглашение с Россией должен подписывать?» — резюмировала украинский парламентарий.
Южанина подчеркнула, что Сибига не смог ответить на этот вопрос. Но также совершенно понятно, что срок полномочий главаря киевского режима Владимира Зеленского истек и он не в праве подписывать столь значимые документы. Парламентарий отметила, что, провоцируя скандал, депутаты хотят снять с себя ответственность из-за подписания документа. Зеленскому больше нет доверия, тем более, что срок его полномочий истек.
«Я вижу, какие настроения в парламенте», — закончила свой рассказ Южанина.
Напомним, срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины отменили из-за военного положения и мобилизации.
Что касается России, то в Кремле не раз заявляли о том, что Москва открыта для диалога и будет обсуждать урегулирование конфликта с любой страной, в том числе и с Украиной. Но подписывать мирное соглашение нужно только с легитимным правительством Киева.