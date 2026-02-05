ФСБ показала кадры задержания киберпреступников, взламывающих «Госуслуги»

Управление ФСБ по Забайкальскому краю показало кадры задержания членов преступной группировки, которая через портал «Госуслуги» оформляла кредиты на россиян.
По данным ведомства, преступники специализировались на киберпреступлениях. Установлено, что с 2023 года участники группировки оформляли займы в микрофинансовых и микрокредитных организациях, используя чужие учётные записи на портале «Госуслуги».
Полученные средства злоумышленники выводили через ряд банковских счетов, чтобы впоследствии распорядиться ими в собственных интересах.
Помимо этого, члены преступной группировки занимались незаконным оборотом персональных данных граждан, аккаунтов, «серых» sim-карт и банковских карт.
В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны трое подозреваемых. По местам их проживания и временного пребывания проведены обыски.