С 1 марта в Иркутской области будут маркировать хлеб и мучные изделия

В Иркутской области будут маркировать хлеб и мучные кондитерские изделия. Так, с 1 марта подтверждать качество продукции нужно будет на печенья, мармелад, зефир, пастилу, восточные сладости, вафли и пасты. С 1 мая будет обязательна маркировка круассанов, пирожных, рулетов и тортов, а с 1 июля — для изделий из шоколада. Об этом КП-Иркутск стало известно от пресс-службы областного правительства.