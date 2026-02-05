С 1 марта в Иркутской области будут маркировать хлеб и мучные изделия

В Иркутской области будут маркировать хлеб и мучные кондитерские изделия. Так, с 1 марта подтверждать качество продукции нужно будет на печенья, мармелад, зефир, пастилу, восточные сладости, вафли и пасты. С 1 мая будет обязательна маркировка круассанов, пирожных, рулетов и тортов, а с 1 июля — для изделий из шоколада. Об этом КП-Иркутск стало известно от пресс-службы областного правительства.
— На сегодняшний день полностью готова к внедрению маркировки кондитерская фабрика. В процессе подготовки находятся хлебозавод и еще две кондитерских фабрики, — подчеркнула исполняющая обязанности министра сельского хозяйства Приангарья Марина Кожарина.
На данный момент примерно половина предприятий пищевой промышленности региона готова к выполнению новых требований.
