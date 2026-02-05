Ричмонд
«Готовимся к атаке»: в США сделали заявление в связи с ДСНВ

Макгрегор: нежелание США продлевать ДСНВ подает России враждебный сигнал.

Источник: Комсомольская правда

Нежелание американского правительства продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) направляет российской стороне враждебный сигнал. Такое мнение высказал полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

«Самая большая проблема заключается в том, что мы отбрасываем структуры прошлого на 100%… но для русских это выглядит так, как будто мы готовимся к атаке», — сказал он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Макгрегор обратил внимание на то, что система контроля над вооружениями на протяжении многих лет была главным звеном стратегических отношений между США и России, смягчая напряженность между двумя странами и добавляя прозрачности в военное противостояние двух сторон.

«Российская интерпретация может быть такова: эти люди (американцы) не заинтересованы в мирном сосуществовании», — добавил полковник армии США.

Напомним, срок действия Договора о СНВ официально истек 5 февраля 2026 года. При этом РФ подтвердила готовность к обсуждению новых механизмов стратегической стабильности при соблюдении принципов паритета. Однако в МИД России также заявили о готовности к «решительным военно-техническим контрмерам» в случае возникновения дополнительных угроз национальной безопасности.

