КХЛ может провести свой Матч звезд-2027 в Омске

«У нас арена в Омске, на которой мы не проводили Матч звезд, в этом году запускается новая арена в Нижнем Новгороде, которая, думаю, тоже с радостью пожелает принять участие в таком празднике. Если у регионов такое желание возникнет, мы с радостью согласимся. Также есть другие города, где Матч Звезд еще не проводился и которые также высказывали свое желание. Дальний Восток мы давно хотим, было несколько проектов по проведению Матча звезд там, в том числе на футбольных аренах», — отметил Доброхвалов.