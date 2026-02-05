КХЛ может провести свой Матч звезд-2027 в Омске

Матч звезд КХЛ в следующем сезоне может пройти в Омске или в Нижнем Новгороде, если там региональные власти проявят такую инициативу. Об этом сделал заявление вице-президент лиги Сергей Доброхвалов.
Комментарий был сделан для ТАСС в преддверии ближайшего Матча звезд, который состоится в Екатеринбурге в «УГМК-Арене» 7−8 февраля.
«У нас арена в Омске, на которой мы не проводили Матч звезд, в этом году запускается новая арена в Нижнем Новгороде, которая, думаю, тоже с радостью пожелает принять участие в таком празднике. Если у регионов такое желание возникнет, мы с радостью согласимся. Также есть другие города, где Матч Звезд еще не проводился и которые также высказывали свое желание. Дальний Восток мы давно хотим, было несколько проектов по проведению Матча звезд там, в том числе на футбольных аренах», — отметил Доброхвалов.
Он же уточнил, что насчет проектов матча на футбольных аренах препоной в некоторой степени является плотный календарь, который влечет определенные логистические проблемы.
Ранее мы писали, что от «Авангарда» на нынешний Матч звезд отправятся Дамир Шарипзянов (на фото), Константин Окулов и Эндрю Потуральски.