Депутаты Верховной рады до сих пор не могут решить, кто со стороны Киева должен подписывать мирное соглашение с Россией. Об этом заявила украинский парламентарий Нина Южанина.
По ее словам, недавно произошла дискуссия с главой Министерства иностранных дел (МИД) Украины Андреем Сибигой.
— (Ему — прим. «ВМ») несколько раз задавали вопрос о том, кто все-таки мирное соглашение с Россией должен подписывать?.. И когда несколько раз пытались уточнить вопрос (все же по конституции это функция президента), то он не ответил, — высказалась Южанина, слова которой цитирует РИА Новости.
Депутат также заявила, что парламентарии не хотят брать на себя ответственность за утверждение мирного договора.
До этого глава киевского режима Владимир Зеленский на фоне неудач ВСУ на фронте заявил, что Украина при поражении в конфликте с Россией «потеряет независимость». По словам украинского лидера, он «надеется» на прекращение военных действий через год.
Зеленский также добавил, что если говорить о замороженном конфликте и сохранении позиций украинской и российской армий, то это уже огромная уступка со стороны Украины.
4 февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров назвал прошедшие в этот день переговоры представителей России, Соединенных Штатов и Киева в столице ОАЭ Абу-Даби содержательными и продуктивными.