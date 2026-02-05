В Новосибирске задержали банду мошенников, отправлявших деньги на Украину

Установлено, что супруги занимались установкой и обслуживанием оборудования для пропуска трафика, для чего в марте арендовали в городе квартиры, где в тайниках заложили «симбоксы» — абонентское коммутационное оборудование, с помощью которого крали у россиян деньги. Далее они посредством криптовалюты переводились на Украину.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции, совершённые организованной группой». Фигурантов заключили под стражу.
«Им может грозить до шести лет лишения свободы», — добавила Зеброва.
Ранее в Забайкалье ФСБ задержала группу киберпреступников. Они взламывали аккаунты россиян на «Госуслугах» для дальнейшего оформления на них кредитов. Деньги выводились через несколько банковских счетов и использовались в личных целях.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.