В Новосибирске задержали банду мошенников, отправлявших деньги на Украину

Установлено, что супруги занимались установкой и обслуживанием оборудования для пропуска трафика, для чего в марте арендовали в городе квартиры, где в тайниках заложили «симбоксы» — абонентское коммутационное оборудование, с помощью которого крали у россиян деньги. Далее они посредством криптовалюты переводились на Украину.