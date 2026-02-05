Ричмонд
Московский художник возглавит Уральский филиал Академии живописи в Перми

Контракт действующего директора продлевать не будут.

Источник: Яндекс.Карты

Контракт действующего директора Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества (УФРАЖВиЗ) Алексея Мургина истекает 11 февраля и продлён не будет, сообщает «Новый компаньон».

Новым руководителем филиала станет московский художник Сергей Онучкин, который уже с осени 2025 года работает в Перми на должности заместителя директора. По информации сайта perm.aif.ru, Сергей Онучкин известен своей выставкой «Заповедный уголок Руси — Усть-Цильма».

Также недавно «Новый компаньон» рассказывал, что Академию покинула Татьяна Нечеухина — ведущий и самый популярный преподаватель, одна из лидеров пермского сообщества художников.

Напомним, в 2025 году учебное заведение было вынуждено переехать в здание бывшего детского сада из-за реконструкции своего исторического корпуса. Кроме того, в отношении этого здания идут судебные разбирательства по вопросу сноса поздних пристроек.