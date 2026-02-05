Конфискованные в Волгоградской области электросамокаты отправят на СВО

Как сообщили ИА «Высота 102» в Астраханской таможне, 281 электрический велосипед и 66 электрических самокатов общим весом 17,5 тонн перемещались с нарушением таможенного законодательства из Республики Казахстан. Стоимость велосипедом и самокатов составила 15 миллионов рублей. Товары были ввезены в Россию без таможенного декларирования и уплаты таможенных платежей. Они предназначались для розничной продажи в Ростове-на-Дону.