Конфискованные в Волгоградской области электросамокаты отправят на СВО

Партию иностранной техники задержали в Волгоградской области при проверке грузовика.

Источник: Астраханская таможня

Как сообщили ИА «Высота 102» в Астраханской таможне, 281 электрический велосипед и 66 электрических самокатов общим весом 17,5 тонн перемещались с нарушением таможенного законодательства из Республики Казахстан. Стоимость велосипедом и самокатов составила 15 миллионов рублей. Товары были ввезены в Россию без таможенного декларирования и уплаты таможенных платежей. Они предназначались для розничной продажи в Ростове-на-Дону.

По решению суда товары конфискованы и обращены в доход государства. Таможенники передали технику в территориальное управление Росимущества в Волгоградской области. В последующем они отправятся в зону СВО.