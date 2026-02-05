Юрист рассказал, что грозит за отказ показать телефон при проверке в метро

По словам эксперта, сотрудники службы безопасности метрополитена или полиция имеют право осуществлять досмотр пассажиров в рамках обеспечения безопасности. Хаминский отметил, что гражданин имеет право отказаться включать телефон, но в таком случае метрополитен вправе не допустить его к поездке. Он сослался на приказ Минтранса, согласно которому сотрудники службы безопасности могут потребовать включить устройство.