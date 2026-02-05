В Британии надзирательница завела роман с заключённым и пыталась от него забеременеть

Как выяснило следствие, изучавшее личную переписку, женщина намеревалась забеременеть от осуждённого. Она сознательно вступала с ним в близкие отношения, рассчитывая на зачатие ребёнка, однако эти попытки не увенчались успехом. После того как в ноябре 2022 года руководство учреждения узнало о романе, Уинстенли была отстранена от работы, а её возлюбленного перевели в другую тюрьму.