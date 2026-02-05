В Британии надзирательница завела роман с заключённым и пыталась от него забеременеть

По информации издания, надзирательница вступила в связь с 29-летним заключённым Джабари Блейром. В период с августа по ноябрь 2022 года она не только передавала ему интимные фотографии и видео, но и занималась контрабандой запрещённых предметов. Камеры видеонаблюдения в тюрьме неоднократно запечатлевали, как Уинстенли и Блейр уединялись в служебных помещениях для личного общения.
Как выяснило следствие, изучавшее личную переписку, женщина намеревалась забеременеть от осуждённого. Она сознательно вступала с ним в близкие отношения, рассчитывая на зачатие ребёнка, однако эти попытки не увенчались успехом. После того как в ноябре 2022 года руководство учреждения узнало о романе, Уинстенли была отстранена от работы, а её возлюбленного перевели в другую тюрьму.
Несмотря на это, она продолжила общаться с Блейром, посещая его в качестве обычного посетителя, организуя онлайн-встречи и даже навещая его мать. Эти отношения продлились в общей сложности около трёх лет. В настоящее время оба фигуранта этого дела находятся под стражей в ожидании судебного разбирательства.
Ранее сообщалось, что сенатор штата Мэриленд Далья Аттар предстала перед судом по обвинению в скрытой съёмке своей бывшей подчинённой. Как утверждает следствие, совместно с сообщниками она организовала слежку, засняла интимные встречи женщины и затем шантажировала её любовника с целью оказать политическое давление.
