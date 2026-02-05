27 БПЛА сбили над Ростовской областью в ночь на 5 февраля

В ночь на 5 февраля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 27 беспилотников самолетного типа над Ростовской областью. Об этом сообщили в минобороны.
Всего за ночь по стране было сбито 95 дронов. Из них 36 перехватили над Краснодарским краем, 21 — над акваторией Азовского моря, восемь — над Белгородской областью, два — над Республикой Крым и один — над Волгоградской областью.
Как ранее сообщил губернатор, дроны сбили над 12 городами и районами Ростовской области.
