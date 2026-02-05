Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

27 БПЛА сбили над Ростовской областью в ночь на 5 февраля

Средства ПВО отразили воздушную атаку над Ростовской областью.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 5 февраля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 27 беспилотников самолетного типа над Ростовской областью. Об этом сообщили в минобороны.

Всего за ночь по стране было сбито 95 дронов. Из них 36 перехватили над Краснодарским краем, 21 — над акваторией Азовского моря, восемь — над Белгородской областью, два — над Республикой Крым и один — над Волгоградской областью.

Как ранее сообщил губернатор, дроны сбили над 12 городами и районами Ростовской области.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше