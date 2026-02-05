Хуже обвеса и обсчёта: назван хитрый способ обмана в магазинах

К первому относятся очевидные уловки, которые заметны при внимательном подходе: например, когда в чек добавляют товары, которых покупатель не приобретал, завышают цену по сравнению с той, что указана на ценнике, или подсунут «обвес». Эти действия достаточно просто выявить, если проявить осторожность и проверить покупки.