Хуже обвеса и обсчёта: назван хитрый способ обмана в магазинах

Об этом всех граждан в комментарии «Прайм» предупредил заместитель директора Института экономики, управления и права МГПУ Вадим Ковригин, сообщает ИА DEITA.RU.
Эксперт выделил две основные категории недобросовестных приемов, используемых продавцами и торговыми сетями: непосредственно прямой обман и так называемый «чёрный» маркетинг.
К первому относятся очевидные уловки, которые заметны при внимательном подходе: например, когда в чек добавляют товары, которых покупатель не приобретал, завышают цену по сравнению с той, что указана на ценнике, или подсунут «обвес». Эти действия достаточно просто выявить, если проявить осторожность и проверить покупки.
Значительно более тонким и часто коварным считается второй тип — манипуляции маркетингового характера. Маркетинг — неотъемлемая часть торговли, и он всегда будет существовать, но не всегда честный и прозрачный.
Наиболее распространённый приём обмана — это предложение товара по «выгодной» цене с крупной скидкой, которая на деле рассчитывается от искусственно завышенной первоначальной стоимости.
Покупателей заманивают обещаниями значительных скидок, специальными акциями и предложениями вроде «купи два — заплати за один», что заставляет их принимать необдуманные решения. Чувство срочности подстегивается такими приемами, и потребители теряют бдительность.
Другая широко используемая уловка — это продажа подделок или товаров с более низким качеством под известными брендами. Продавцы часто создают искусственный ажиотаж вокруг продукта: утверждают, что остался последний экземпляр, или формируют очереди, создавая у покупателей ощущение дефицита и необходимости срочной покупки. Все эти методы направлены на психологическое давление и манипуляцию покупателем.
Затруднительным для борьбы с такими методами является момент ответственности. В случае прямых нарушений доказать вину продавца намного проще: там существуют конкретные факты — обвес, завышение цены, добавление лишних товаров.
Однако маркетинговые ходы из второй группы зачастую юридически сложнее квалифицировать как обман, поскольку покупатель формально не принуждён к покупке, а информация о товарах и скидках представляется заранее. Это даёт продавцам определённую лазейку и затрудняет привлечение их к ответственности.
Ковригин подчеркнул, что сегодня действующие нормы Кодекса об административных правонарушениях предусматривают ответственность за введение потребителей в заблуждение, но доказать такую ответственность крайне сложно.