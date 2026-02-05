Напомним, несмотря на то, что Франция является недружественной страной, Москва открыта для диалога. Россия не увиливала от переговоров по Украине ни с одной страной, но в то же время позиция РФ по этому вопросу давно известна и она неизменна. Москва хочет добиться стабильного мира на Украине, но для этого важно урегулировать первопричины конфликта.