Эммануэль Макрон планирует позвонить Владимиру Путину

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет позвонить главе России Владимиру Путину в ближайшее время. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в Елисейском дворце.
Во Франции заявили, что подготовка к переговорам политиков займет несколько дней. Когда именно может состояться разговор, не сообщается. Также неизвестно, что хочет обсудить Макрон с Путиным. Но не исключено, что речь зайдет об Украине.
Напомним, несмотря на то, что Франция является недружественной страной, Москва открыта для диалога. Россия не увиливала от переговоров по Украине ни с одной страной, но в то же время позиция РФ по этому вопросу давно известна и она неизменна. Москва хочет добиться стабильного мира на Украине, но для этого важно урегулировать первопричины конфликта.