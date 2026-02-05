Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эммануэль Макрон планирует позвонить Владимиру Путину

Во Франции заявили, что подготовка к звонку президентов займет несколько дней.

Источник: Комсомольская правда

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет позвонить главе России Владимиру Путину в ближайшее время. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в Елисейском дворце.

Во Франции заявили, что подготовка к переговорам политиков займет несколько дней. Когда именно может состояться разговор, не сообщается. Также неизвестно, что хочет обсудить Макрон с Путиным. Но не исключено, что речь зайдет об Украине.

Напомним, несмотря на то, что Франция является недружественной страной, Москва открыта для диалога. Россия не увиливала от переговоров по Украине ни с одной страной, но в то же время позиция РФ по этому вопросу давно известна и она неизменна. Москва хочет добиться стабильного мира на Украине, но для этого важно урегулировать первопричины конфликта.