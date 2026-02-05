Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может лишиться своего места из-за связи британского посла в США Питера Мандельсона с финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненным в сексуальной эксплуатации. Об этом пишет The Spectator.
Стармер признался, что знал о контактах Мандельсона с Эпштейном, однако все равно продвигал его кандидатуру на должность британского посла. Такие заявления вызвали шквал критики со стороны членов Палаты общин.
«Это конец времен. Я, честно говоря, не вижу выхода для Кира», — сказал один из депутатов.
Другой депутат сообщил, что лейбористы «хотят голову» главы аппарата премьера Моргана Максуини, сыгравшего ключевую роль в назначении Мандельсона.
Как отмечает The Spectator, попытка депутатов Консервативной партии добиться публикации документов, связанных с назначением Мандельсона, привела к недовольству и в правящей партии Лейбористов.
Авторы публикации заявляют, что случившееся обнажило главные слабости британского премьера, в том числе неспособность учитывать то, как его воспринимает общество.
«По мере того как доказательства накапливаются и скандал продолжается, возникает вопрос: это начало конца для премьер-министра — или события зашли еще дальше?» — сказано в публикации.
Мандельсона назначили послом в США в феврале 2025 года. В сентябре МИД Британии прекратил его полномочия на фоне расследования дела Эпштейна. Сообщалось, что в электронных письмах дипломат называл скандального финансиста «лучшим другом» и призывал «бороться за досрочное освобождение».
Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что публикация новых материалов по делу Эпштейна проливает свет на отношение западной элиты к детям, а также показывает, кто на самом деле стоит за киевским режимом.