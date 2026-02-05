Ричмонд
Омичи готовят телефонное приложение, которое будет отправлять жителей к психиатру

По мнению авторов проекта, «антистресс-бот помощник» позаботится о психологическом благополучии омичей.

Источник: Комсомольская правда

Молодые омские ученые решили разработать телеграм-бот, который поможет оценить уровень стресса омичей. Также «антистресс-бот помощник», при выявлении патологии, любезно порекомендует жителям региона обратиться к психиатру.

За основу разрабатываемого приложения молодые омские ученые взяли авторскую методику психологического тестирования, предложенную аспиранткой одного из омских вузов Лианой Динкелакер. Создаваемый «антистресс-бот помощник» будет проводить диагностику, а по ее итогам предлагать персонализированные рекомендации для самопомощи и простые техники регуляции состояния. Также в разрабатываемый телеграм-бот будет заложена любопытная опция: при необходимости он будет информировать омичей о бесплатных возможностях психологической и психиатрической помощи, и рекомендовать проверенных профессионалов в этой медицинской области.