Омичи готовят телефонное приложение, которое будет отправлять жителей к психиатру

За основу разрабатываемого приложения молодые омские ученые взяли авторскую методику психологического тестирования, предложенную аспиранткой одного из омских вузов Лианой Динкелакер. Создаваемый «антистресс-бот помощник» будет проводить диагностику, а по ее итогам предлагать персонализированные рекомендации для самопомощи и простые техники регуляции состояния. Также в разрабатываемый телеграм-бот будет заложена любопытная опция: при необходимости он будет информировать омичей о бесплатных возможностях психологической и психиатрической помощи, и рекомендовать проверенных профессионалов в этой медицинской области.