Свердловские медики спасли 90-летнего ветерана с тяжелой формой пневмонии

В Свердловской области врачи спасли жизнь 90-летнему ветерану.

Источник: пресс-служба Минздрава Свердловской области

Пенсионер обратился в больницу с жалобами на одышку, кашель с кровью, высокую температуру и общую слабость.

После обследования врачи обнаружили у мужчины абсцедирующую пневмонию. Из-за нее в легких образуется гной и скапливается жидкость в плевральной полости — пространстве между оболочками, которые окружают каждое из легких.

Кроме того, у мужчины выявили синдром полиорганной недостаточности с поражением дыхательной и центральной нервной систем, а также печени и почек.

— Чтобы спасти жизнь свердловчанина, врачи незамедлительно начали комбинированную антибактериальную терапию, коррекцию жизненно важных функций организма, неинвазивную вентиляцию легких, — сообщили в пресс-службе свердловского Минздрава.

Пенсионер еще 10 дней находился в реанимации, после чего его перевели в пульмонологическое отделение. Там он, уже будучи в процессе выздоровления, встретил свой 90-летний юбилей. Сейчас мужчина находится дома вместе с семьей.