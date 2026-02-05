Свердловские медики спасли 90-летнего ветерана с тяжелой формой пневмонии

Пенсионер обратился в больницу с жалобами на одышку, кашель с кровью, высокую температуру и общую слабость.
После обследования врачи обнаружили у мужчины абсцедирующую пневмонию. Из-за нее в легких образуется гной и скапливается жидкость в плевральной полости — пространстве между оболочками, которые окружают каждое из легких.
Кроме того, у мужчины выявили синдром полиорганной недостаточности с поражением дыхательной и центральной нервной систем, а также печени и почек.
— Чтобы спасти жизнь свердловчанина, врачи незамедлительно начали комбинированную антибактериальную терапию, коррекцию жизненно важных функций организма, неинвазивную вентиляцию легких, — сообщили в пресс-службе свердловского Минздрава.
Пенсионер еще 10 дней находился в реанимации, после чего его перевели в пульмонологическое отделение. Там он, уже будучи в процессе выздоровления, встретил свой 90-летний юбилей. Сейчас мужчина находится дома вместе с семьей.