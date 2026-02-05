Жительница Казани родила ребенка в машине на подъезде к роддому

Как сообщает пресс-служба ГКБ№ 7, Виктория была на 39-й неделе беременности и утром 3 февраля почувствовала, что начались схватки. Поначалу ей показалось, что они тренировочные, однако они продолжали учащаться. Когда стало ясно, что начинаются роды, Виктория вместе с мужем Евгением поехали в роддом на своей машине.