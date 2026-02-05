Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Казани родила ребенка в машине на подъезде к роддому

Жительница Казани Виктория Абызова родила ребенка в машине на подъезде к родильному дому.

Как сообщает пресс-служба ГКБ№ 7, Виктория была на 39-й неделе беременности и утром 3 февраля почувствовала, что начались схватки. Поначалу ей показалось, что они тренировочные, однако они продолжали учащаться. Когда стало ясно, что начинаются роды, Виктория вместе с мужем Евгением поехали в роддом на своей машине.

На подъезде к больнице у женщины отошли воды. Когда супруги подъехали к больнице, Евгений забежал к врачам, сообщил о родах жены и вернулся обратно к машине. В этот момент уже появлялась головка малыша, а когда он родился, мужчина укутал новорожденного в пеленку.

«Дальше каталка, экстренная операционная, пуповина, послед, швы. И, конечно, проверка здоровья малыша», — рассказывают в пресс-службе больницы.

Сына назвали Димой. Как отмечают врачи, роды закончились хорошо.