Жительница Казани родила ребенка в машине на подъезде к роддому

Как сообщает пресс-служба ГКБ№ 7, Виктория была на 39-й неделе беременности и утром 3 февраля почувствовала, что начались схватки. Поначалу ей показалось, что они тренировочные, однако они продолжали учащаться. Когда стало ясно, что начинаются роды, Виктория вместе с мужем Евгением поехали в роддом на своей машине.
На подъезде к больнице у женщины отошли воды. Когда супруги подъехали к больнице, Евгений забежал к врачам, сообщил о родах жены и вернулся обратно к машине. В этот момент уже появлялась головка малыша, а когда он родился, мужчина укутал новорожденного в пеленку.
«Дальше каталка, экстренная операционная, пуповина, послед, швы. И, конечно, проверка здоровья малыша», — рассказывают в пресс-службе больницы.
Сына назвали Димой. Как отмечают врачи, роды закончились хорошо.