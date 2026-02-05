Тихий убийца: Онколог объяснил, как обычная колбаса запускает мутации в организме

«Согласно исследованиям, употребление каждых 50 г переработанного мяса ежедневно повышает риск колоректального рака на 18%, также выявлена связь с раком желудка», — отметил Нефёдов.
Онколог пояснил, что доказанным канцерогеном считается переработанное мясо — колбасы, сосиски, ветчина и бекон. По его словам, содержащиеся в них нитриты в желудочно-кишечном тракте превращаются в нитрозамины, повреждающие ДНК клеток. Дополнительную опасность создаёт высокотемпературная обработка, при которой образуются вещества с мутагенными свойствами.
Также специалист указал на вред ультраобработанных продуктов — готовых промышленных изделий с большим количеством добавок. Он подчеркнул, что даже увеличение их доли в рационе на 10% повышает риск колоректального рака на 4%. Канцерогенный эффект, по словам врача, связан как с токсическим воздействием добавок, так и с гормональными изменениями, стимулирующими рост опухолевых клеток.
Нефедов добавил, что красное мясо относится к вероятным канцерогенам и связано с развитием рака кишечника, поджелудочной железы и простаты. Полный отказ от него не требуется, однако потребление следует ограничить. Особое внимание врач уделил алкоголю, подчеркнув, что безопасных доз не существует, а его употребление напрямую связано с развитием целого ряда онкологических заболеваний. Кроме того, специалист предупредил об опасности избытка соли, которая увеличивает риск рака желудка, особенно при наличии инфекции Helicobacter pylori. Он напомнил, что ВОЗ рекомендует ограничивать потребление соли до 5 г в сутки.
Ранее врачи обращали внимание на рост числа онкологических заболеваний среди молодых людей. Рак в возрасте 20−30 лет перестал быть редкостью. Тенденция к «омоложению» болезни связана с накоплением генетических нарушений в популяции, а также с развитием медицинских технологий.
Больше новостей о медицине, здоровье и долголетии — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.