Тихий убийца: Онколог объяснил, как обычная колбаса запускает мутации в организме

Нефедов добавил, что красное мясо относится к вероятным канцерогенам и связано с развитием рака кишечника, поджелудочной железы и простаты. Полный отказ от него не требуется, однако потребление следует ограничить. Особое внимание врач уделил алкоголю, подчеркнув, что безопасных доз не существует, а его употребление напрямую связано с развитием целого ряда онкологических заболеваний. Кроме того, специалист предупредил об опасности избытка соли, которая увеличивает риск рака желудка, особенно при наличии инфекции Helicobacter pylori. Он напомнил, что ВОЗ рекомендует ограничивать потребление соли до 5 г в сутки.