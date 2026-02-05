В Иркутске Россельхознадзор проверяет цветы в преддверии праздников

В Иркутске Россельхознадзор проверяет цветы в магазинах в преддверии праздников. Всего с начала февраля уже было семь выездов в торговые точки. В них не выявили карантинных вредных организмов.
— В цветах могут содержаться такие вредители как: западный цветочный трипс, табачная белокрылка, а также фитопатоген грибного происхождения, который вызывает белую ржавчину хризантем, — рассказали КП-Иркутск в пресс-службе надзорного ведомства.
Чтобы уберечь комнатные растения от потенциальных вредителей, новые купленные цветы нужно держать на карантине. Бороться с уже поселившимися насекомыми не так просто. Зараженные растения рискуют заболеть и погибнуть.
