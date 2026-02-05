Топ-5 главных новостей в Молдове 5 февраля 2026: Почему в Молдове пропадают люди, которых годами никто не может найти — мнение эксперта; как в Молдове частные медцентры уступают по качеству госбольницам; школьники

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро четверга, 5 февраля 2026:
1. В Молдове бесследно пропадают молодые люди, которых годами не могут найти: «Преступники их могут превращать в живой товар и переправлять в Дубай на потеху денежным мешкам» — бывший прокурор Кишинева.
2. Где в Молдове не покалечат, а вылечат: Почему частные медклиники стали уступать государственным — всегда ли дороже значит лучше.
3. В Кишиневе 5 и 6 февраля школьники будут учиться онлайн: В столице Молдовы сильнейший гололед.
4. В Италии трое граждан Молдовы зарабатывали 350 тысяч евро в день: Полиция прикрыла одну из крупнейших подпольных фабрик по производству сигарет.
5. В Молдове бесследно пропала 14-летняя школьница: Ее не могут найти уже восемь месяцев.
